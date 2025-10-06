2025年（1-9月）の「後継者難」倒産代表の高齢化が進み、後継者が不在のため事業に行き詰まる企業が高止まりしている。2025年1-9月の「後継者難」倒産（負債1,000万円以上）は332件（前年同期比4.5％減）で、2年ぶりに前年同期を下回った。だが、2025年は過去最多だった前年同期の348件に次ぐ、過去2番目の高水準だった。要因別は、代表者などの「死亡」が158件（同15.0％減）、「体調不良」が123件（同5.1％増）で、この2要因