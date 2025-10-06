＜日本女子オープン最終日◇5日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞堀琴音がプロ12年目で女子ゴルファー日本一の座に上り詰めた。アマチュア時代も含めて12度目の出場だった「日本女子オープン」。単独首位から出た最終日は5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル19アンダーで鮮やかに逃げ切った。優勝に向けて大きく前進したのは16番パー4。「65」の猛追ですでにホールアウトしていた佐久間朱莉