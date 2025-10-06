＜コンステレーション フューリク＆フレンズ最終日◇5日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の最終ラウンドが終了した。藤田寛之は2バーディ・5ボギーの「75」とスコアを落とし、トータル4オーバー・56位タイで大会を終えた。【現地写真】池に気になる生き物を発見！優勝はトータル14アンダーまで伸ばした50歳のトミー・ゲイニー（米国）。出場5試合目でうれしい初優勝