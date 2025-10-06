西日本に1匹しかいないというシロアリ探知犬が、熊本市の文化財を調査しました。 【写真を見る】全国にたった3匹！「シロアリ探知犬」リッキー出動夏目漱石が暮らした邸宅でにおいを探すと…？ シロアリの駆除や予防をする会社「ニッショウ化学」は、熊本県内の文化財を対象に無償で調査しています。 さっそく出動したのは、シロアリ探知犬「リッキー」。 明治時代に夏目漱石が3か月ほど暮らしたという旧邸で、