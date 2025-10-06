MLBポストシーズンを戦う、西地区王者・ドジャースのロバーツ監督が、佐々木朗希投手について語りました。試合翌日の日本時間6日、チームを指揮するロバーツ監督が、逆転勝利を飾った初戦を振り返りました。試合は5-3とドジャース2点リードの最終9回、セーブシチュエーションで佐々木朗希投手が登板しました。先頭を140キロのスプリットで見逃し三振とした佐々木投手は、続くフィリーズ7番のケプラー選手に2塁打を浴びますが、8番