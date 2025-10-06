チェコで4日に締め切られた下院選挙で、ウクライナ支援の見直しを訴える最大野党が第1党となりました。極右政党などと連立交渉を行う方針です。ロイター通信などによりますと、3日から4日に行われたチェコの下院選挙で、バビシュ前首相が率いる最大野党「ANO」が第1党となりました。チェコのトランプとも呼ばれ「自国優先」を訴えるバビシュ氏は、ウクライナ支援を見直す考えも示していて、政策変更の可能性が高まっています。ただ