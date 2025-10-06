MLBポストシーズンを戦う、西地区王者・ドジャースのロバーツ監督が、打者・大谷翔平選手の状態について語りました。試合翌日の日本時間6日、チームを指揮するロバーツ監督が、逆転勝利を飾った初戦を振り返りました。初戦、投打の二刀流で「1番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平選手。1番打者として、4打席に立ちましたが、フィリーズ投手陣を前に4三振と力を発揮できませんでした。打者・大谷選手について、ロバーツ監督は