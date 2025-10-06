◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年男子100メートル準決勝が行われ、世界選手権400メートルリレーメンバーの小池祐貴（住友電工）は10秒26で1組1着となり、決勝に進んだ。追い風1・8メートル。同組を走った山縣亮太（セイコー）は10秒30で3着となり、タイムによって拾われた。世界選手権代表の守祐陽（大東大）は10秒29で3組1着となり、決勝進出。向かい風0・4メートルだっ