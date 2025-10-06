新米が出回り始めている中、この先のコメ価格については高くなるとの見方が続いています。コメの生産者や小売業者などへの調査が発表され、コメ価格について、向こう3カ月の見通しを示す指数が57でした。前回の調査から12ポイントの減少で、4カ月ぶりの減少です。ただし、この指数は100に近づくほど値上がりするとの見方が強いことを示し、依然、中間の50を上回っていて、コメ価格は高くなるとの見方が優勢です。指数の低下は新米