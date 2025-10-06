お笑いトリオ・森三中の大島美幸とガンバレルーヤによるアーティストユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が５日、都内の、揚げまんじゅうで人気の和菓子店・御門屋本店で、１５日発売の新曲「おまんじゅうこわい」のＰＲイベントとして「おまんじゅうお渡し会」を開催した。この日は同所の揚げまんじゅうにオリジナルプリントを施した「ＭｙＭまんじゅう」をもらうため、抽選で選ばれた１００人のファンが早朝から列を作った。御門