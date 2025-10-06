小笠原諸島付近にある台風22号は今週の後半、関東などに接近するおそれがあります。今後の台風情報に十分注意してください。台風22号は6日午前11時半ごろ、小笠原諸島の父島付近で動きが遅くなっていて、朝から強い風が吹き、木々が揺れる様子も見られます。6日に予想される最大瞬間風速は30メートルで、うねりを伴った高波や急な強い雨にも注意が必要です。台風は今後、発達しながら進路を北寄りに変え、9日（木）には「非常に強