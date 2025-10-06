元AKB48の河西智美が自身のInstagramを更新。出産後の体型の変化について勇気を出して投稿した。河西は「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら…と思い勇気を出して公開することにしました！妊娠中に私は食べ悪阻と浮腫みにかなり悩まされ、気付けば+25kgに」と、出産直後の体重増加の過去を明かした。現在は元のスタイルに戻ったとのことで、ファンからは称賛の声が続々と寄せられている。この投稿に