コロナ禍で宿泊事業者を支援するため、県が行ったキャンペーンで、県は上越市の企業が530万円あまりの助成金を不正に受け取っていたと公表しました。助成金を不正に受け取っていたのは、上越市大潟区の有限会社ジャンプです。県によりますと、ジャンプは、上越市内で3つの宿泊施設を運営していて、不正があったのはこのうち「明治庵」と「あいかわ」です。2022年8月からおととし6月までに、架空の宿泊を申請したりするなどし