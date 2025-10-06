高血圧の「誤解」を解く！ まず、高血圧を患うほとんどの人は、高血圧について重大な誤解をしています。しかし、それは決して患者側のせいではありません。誤解をしてしまう背景には、「お医者さんの言うことは絶対」という不文律があるからです。実は医師が下す「高血圧症」の診断基準には問題があります。今では誰もが当たり前のように「140mmHg以上は高血圧」と思っていますが、この基準が制定されたのはつい最近のこと。制定