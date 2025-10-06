6日午前、福岡県糸田町で住宅を焼く火事がありました。隣接する住宅にも延焼しているもようです。警察と消防によりますと、午前10時すぎ、近くに住む男性から「窓から煙が出ている」と119番通報がありました。 火元は木造2階建ての住宅で、消防車6台が出動して消火活動にあたりました。警察によりますと、家には出火当時、8歳と3歳の子どもがいましたが、火事に気づいて逃げ、ケガはありませんでした。 また、消防によります