交際開始から半年、仕事が忙しくなかなか会えない彼氏と同棲することになったちはるは、まさに幸せ絶頂！しかし1LDKで家族4人明るく楽しく暮らしてきたちはると彼氏とでは、「常識」が違っていることに気づき…!?初めて家を出て他人と暮らし始めた主人公が、自分の育ってきた「環境」や「常識」を見つめ直す衝撃のストーリー。※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■