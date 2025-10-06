(C) THE NIAGARA ENTERPRISES NHKは、ドキュメント番組「マスターピース ～大滝詠一「幸せな結末」～」を、12日23時45分から総合テレビで放送する。再放送は15日11時30分から。 ドキュメント20min.「マスターピース ～大滝詠一「幸せな結末」～」 ・総合 10月12日(日) 23時45分～0時05分 ・総合 10月15日(水) 11時30分～11時50分(再放送、一部地域別番組)