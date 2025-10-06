週末の自民党総裁選を受けて円売り＝東京為替前場概況 東京午前のドル円は週末の自民党総裁選の結果を受けて一気に円安となった。先週末終値１４７円４７銭から、一気に１４９円台まで上昇。１４９円９０銭まで上値を伸ば している。 総裁選は下馬評で有利とされていた小泉農水相を破って、高市前経済安全保障相が勝利。第一回投票で一位となり、議員票の比重が大きくなる決選投票でも押し切った。高 市前経済安全保障