宿毛市のレスリングクラブの子どもたちが宿毛市特産の「直七」の収穫を体験しました。宿毛市レスリング協会では地域の子どもたちに地元の特産品である「直七」を知ってもらい郷土愛を深めてもらおうと、毎年、直七の収穫体験を行っています。10月5日はすくもレスリングクラブの子どもたち11人が宿毛市駅東町にある約5アールの畑で直七の収穫を行いました。子どもたちはハサミを使っていちばん大きな実や形の綺麗な実を探しな