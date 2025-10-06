◆みやざきフェニックス・リーグオリックス―巨人（６日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人は６日、みやざきフェニックス・リーグのオリックス戦のスタメンを発表した。先発は戸郷翔征投手で、岸田行倫捕手とバッテリーを組む。クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ第２戦の１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で先発予定となっており、重要な調整登板となる。打線ではドラフト１位・石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で先発出場。オコエ瑠