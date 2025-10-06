ハイブリッドロケットエンジンの開発を手がける「MJOLNIR SPACEWORKS（ミヨルニア・スペースワークス、以下MSW）」は2025年10月3日、シリーズA+ラウンドで4億円を調達したと発表しました。引受先はIncubateFund、UntroD Capital Japan、三菱UFJキャピタルの3社で、累計調達額は8.5億円になったとしています。資金はプロダクトの高度化、採用強化、海外展開の加速に充てる方針です。※…シリーズA+とは、シリーズAの延長として実施