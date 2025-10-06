人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが、自身のXを更新。多忙で短期間で3キロ痩せたことを報告した。【写真】ガリガリじゃん！超ミニ黒ワンピで素肌丸見え3キロ痩せた伊織もえ9月28日より開催された『東京ゲームショウ2025』に仕事で参加していた伊織は、「TGSからずっと忙しくて3キロ痩せた嬉しい」と説明。2枚の黒ワンピース姿の写真を投稿している。ミニワンピースでロングブーツを履く、色気あふれる近影