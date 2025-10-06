テレビ大分 日本銀行大分支店は最新の県内の景気動向を発表し「緩やかに回復している」などと判断をおよそ2年ぶりに引き上げました。 日本銀行大分支店によりますと最新の県内全体の景気について「回復のペースが鈍化している」から、「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」と2年1か月ぶりに判断を引き上げました。個人消費や観光など7つの項目のうち6つの項目で判断を据え置きましたが、鉱工業生産