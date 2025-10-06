【明治安田J1リーグ】柏レイソル 1ー0 横浜F・マリノス（10月4日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】これでファウル？ゴール直前の接触シーン横浜F・マリノスのFW谷村海那がクロスに合わせてゴールを決めた。しかし、VARによって取り消しとなり、SNSなどでは疑問の声があがっている。J1リーグ第33節で柏レイソルと横浜FMが対戦。その20分のことだ。谷村は右サイドのFWジョルディ・クルークスからのクロスを、相手のマー