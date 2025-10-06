土砂崩れに巻き込まれた男性の捜索が続いています。きのう午前、石川県小松市で、県外からきていた30代の男性が土砂崩れに巻き込まれました。きょう午前7時すぎから捜索が再開されましたが、現在も発見に至っていません。現場の山はかつて水晶などの鉱物が多く採取され、警察によりますと、一緒にいた20代の男性は「水晶を探している途中で土砂崩れにあった」と話しているということです。