【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの活動をおよそ1年間にわたり収めた初の長期密着ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のBlu-rayが、12月8日に発売されることが決定した。 ■Number_iドキュメンタリーはPrime Videoにて独占配信中 2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumber_i。本作品は、そんな彼ら