5日深夜、南魚沼市でクマと列車が衝突する事故がありました。当時、乗客は乗っていなかったということです。（リポート）「現場となった大沢駅・石打駅間の線路は山がすぐそばにあり草木が生い茂った見通しの悪い場所となっています」現場は南魚沼市のJR上越線上りの大沢・石打駅間です。JRによりますと、5日午後11時44分ごろ、運転士から「クマらしきものと衝突した」と連絡がありました。クマとみられる動物は衝突後、姿が