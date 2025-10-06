卓球Tリーグの岡山リベッツは、おととい（4日）、ホームで首位のT．T彩たまと対戦し、今季のホーム初白星をあげました。 ホームに首位の彩たまを迎えたリベッツは、第1試合のダブルスで勝利し、エースの張本につなぎます。その張本は、シングルスの1ゲーム目で競り勝つと、勢いに乗り、そのままストレートで制します。すると、第3試合で、今季から移籍してきた英田が1ゲーム目は