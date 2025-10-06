Number_iの初となる長期密着ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』が、Blu-rayとして12月8日にリリースされる。 （関連：Number_i、フィジカル作品に表れる“らしさ”TOBEアーティスト初のCDショップでの販売――チャート躍進への期待） 2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューしたNumber_i。同作品は、Number_iの活動を2024年5月か