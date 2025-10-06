６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。４日投開票の自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受け、日銀の追加利上げ観測が後退した。 高市新総裁は４日の記者会見で、「財政政策にしても金融政策にしても責任を持たなきゃいけないのは政府だ」と指摘したほか、日銀は最善の手段を考えて実行する立場だとの認識を示した。市場では日銀の追加利上げへのハードルが上がったとの見方があり、債券先物は寄り