俳優の草なぎ剛が新ドラマ「終幕のロンド」の公式Instagramでトレーニング中のオフショットを公開した。投稿には「撮影合間の #草磲剛 さんを発見！公園の遊具でストレッチ中･･･？草なぎさんの真剣な表情に、思わずシャッターが止まりませんでした」と、緊張感あふれる姿が収められている。草なぎが主演を務める「終幕のロンド」は、2025年10月13日（月）に初回15分拡大で放送される予定で、撮影の合間にトレーニングに励む