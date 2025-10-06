任期満了に伴う岡山市長選挙は、きのう（5日）、投票が行われ、現職の大森雅夫氏が4回目の当選を果たしました。一夜明け、大森氏は市の職員らに拍手と花束で出迎えられました。 【写真を見る】岡山市長選挙現職の大森雅夫氏が4回目の当選「よりわくわくするような都市にしていきたい」 現職と新人3人による選挙戦となった岡山市長選挙は、現職の大森雅夫氏が約8万9千票を獲得し、4回目の当選を決めました。 （大森雅夫氏）「