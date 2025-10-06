赤ちゃんは何でも口に入れてしまうもの。友人の赤ちゃんがなかなか泣き止まず、小児科へ連れて行ったところ、診断は便秘でした。しかし、その原因は食べ物ではなく、まさかのもので……！？ 赤ちゃんのご機嫌が悪い日 ある日、友人が7ヶ月の赤ちゃんを連れて我が家に遊びに来ました。普段はとても機嫌の良い子なのに、その日はなんだかグズグズ。抱っこしてもおもちゃを渡しても笑顔が戻らず、ついには泣き出してしまいました