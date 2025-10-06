台風第２２号は、父島の南南西約２４０キロをゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。 【画像】台風22号の進路と全国の今後の天気 台風第２２号は、６日９時には父島の南南西約２４０キロの北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の南東側３３０キロ以