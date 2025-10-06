5日は、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの61歳の誕生日です。佐渡市では23年前に帰国を果たした曽我ひとみさんが、拉致問題の解決を求め署名を呼びかけました。 署名活動は、佐渡市新穂のイベント会場で行われました。曽我さんの帰国から15日で23年となりますが、母ミヨシさんら多くの拉致被害者が北朝鮮に残されたままとなっています。曽我さんは、自民党の高市早苗新総裁に期待することを聞かれ次のように答えました。