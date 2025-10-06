Photo: 小原啓樹 私の機種変更サイクルより圧倒的に早いスピードで進化している！スマホの買い替えにあたって、画面保護フィルムやケースといったスマホ保護アイテムを同時に検討しない人はまずいないでしょう。肌身離さず持ち歩く現代生活の必需品であり、本体価格も決して安くはないものですから、汚れや傷、そして万が一の破損に対する防御は徹底したいですもんね。そしてありがたいこと