山形県内でクマの出没が相次いでいます。 【写真を見る】【現場動画】送迎中の保護者が発見登校時間帯に中学校近くでクマ県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 天童市では登校時間にクマが目撃され、市が注意を呼び掛けています。 天童市によりますときょう午前７時２５分ごろ、天童市柏木町一丁目の天童市立第四中学校近くでクマが目撃されました。 クマがいたのは中学校の西側にある住宅街の道路で、北から南に移動していたと