【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平井 堅が、デビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』を開催することが決定した。 ■『Ken’s Bar』ではオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露 『Ken’s Bar』は、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。 通常のコンサートとは異なり、アコӦ