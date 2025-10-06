日経225先物は11時30分時点、前日比2020円高の4万7960円（+4.39％）前後で推移。寄り付きは4万8060円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万6025円）を大きく上回るギャップアップから始まった。4万8170円まで買われ、現物の寄り付き直後には4万7340円まで上げ幅を縮めた。ギャップアップから始まったことでヘッジ対応の動きが意識されるなか、終盤にかけてじりじりと切り返す動きをみせており、4万7900円台での推移をみせている。