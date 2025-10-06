ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Í­µ¯ºÈ¤ÈÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢10·î£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¸å10¡§00¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÈÌóÂ«¡É¤òÊú¤¨¤¿É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤¬¡¢ÌòÊÁÆ±ÍÍ¤ËÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¡ÈÉ×ÉØÌò¡É¤òÌ³¤á¤ëËÌÂ¼Í­µ¯ºÈ¡õÃç´ÖÍ³µª·Ã¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é