インドネシアでおきたモスクの崩壊でこれまでに50人以上の死亡が確認されました。いまも10人ほどががれきの下に閉じ込められているとみられ、捜索活動が続いています。インドネシアの東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で、先月29日、礼拝の最中に敷地内にある4階建てのモスクの2階と3階部分が崩壊しました。地元メディアによりますと、これまでに50人以上が死亡し、100人あまりがケガをしたということです。地元当局は重機