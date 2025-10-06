6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2090円高の4万7890円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万7835.36円に対しては54.64円高。出来高は4万2261枚となっている。 TOPIX先物期近は3226.5ポイントと前日比94ポイント高、現物終値比7.82ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 47890 +