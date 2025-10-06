5日、外国人観光客がクマに襲われた岐阜県白川村では、展望台付近の遊歩道を引き続き通行止めにするなど、警戒が続いています。白川村では5日、白川郷内の「展望台行きシャトルバス乗り場」付近で、スペイン人観光客の40歳の男性がクマに右腕をひっかかれケガをしました。村では5日に引き続き、近くの村道や展望台付近の遊歩道を通行止めにして、警察や猟友会などがパトロールにあたっています。こうした中、村にある小中一貫校で