東急田園都市線で列車同士が衝突し、脱線した事故で、衝突された回送列車が普通列車の進路上にはみだしていたことが分かりました。現場から中継です。先ほど、国の運輸安全委員会の事故調査官3人が現場に到着し、調査を開始しています。きのう夜、川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅に到着しようとした普通列車が停車中の回送列車に衝突し、回送列車の一部の車両が脱線しました。普通列車の乗客149人や運転士にけがはなかったという