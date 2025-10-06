宮城県栗原市では、クマに襲われ行方がわからなくなったとみられる女性の捜索が続いていますが、発見には至っていません。栗原市の栗駒山では今月3日、キノコ採りに入った志水春江さん（75）がクマに襲われて死亡、一緒にいた70代の女性もクマに襲われたとみられ行方不明となっています。警察はけさから捜索を再開していますが、危険なため山林の奥深くには入れず女性の発見には至っていません。また、市はきょう、クマの捕獲に向