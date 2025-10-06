アメリカのトランプ大統領は5日、総合格闘技団体「UFC」の大会をホワイトハウスで来年6月14日に開催する考えを明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領「来年6月14日にホワイトハウスの敷地内で大規模なUFCの大会を開く」トランプ大統領はこれまでに来年の建国250年の公式行事として、自身もファンでたびたび観戦に訪れている総合格闘技団体「UFC」の試合をホワイトハウスで開催する計画を表明していました。今回、開催日と発