きのう発生した台風22号は、父島の南をゆっくりとした速度で西に進んでいます。今後、発達しながら北上し、週の後半は本州に影響が出るおそれがあります。気象予報士の福山佳那さんの解説です。【写真を見る】台風22号 発達しながら北上→今週後半に日本へ影響のおそれ【予報士解説】