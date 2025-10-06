◇練習試合巨人ーSUBARU（6日、東京ドーム）巨人はCSに向け、東京ドームでの練習試合を2試合行います。この日はSUBARUとの対戦。巨人の先発はCSでも先発を期待されている西舘勇陽投手です。受けるのは大城卓三選手となります。ベンチには3軍選手も入っていて、途中交代することが予想されていますが、3軍の育成選手らにとっては1軍選手とともに練習し、プレーできる格好の機会となりそうです。▽SUBARUスタメン1 (指) 小玉佳吾2