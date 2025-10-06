俳優の吉田鋼太郎（66）と、モデルで女優の八木莉可子（24）が6日、都内でファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に登場した。商品のコンセプトにちなんで、それぞれ“オモテ”と“ウラ”のスケジュールを公開。八木が“オモテ”の仕事の日のタイムスケジュールを発表し、吉田が“ウラ”のプライベートな1日について発表した。4歳と0歳9カ月の姉妹を育てる吉田は、休日のほとんどを育児に費やしている様子。