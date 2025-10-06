雑貨および玩具などを手がけるハック（大阪府東大阪市）は、紛失防止タグ2モデルを2025年10月に発売する。アプリを使って離れた場所から位置を探知「Androidスマートサーチタグ」は、Android端末に対応し、本機をつけた鍵やカバンなどを地図アプリ上に位置表示できる。Androidの「Find Hub」アプリを使用し、離れた場所から位置を探知可能。アプリからの操作でアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止の通知機能などが利用できる。電源